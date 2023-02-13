«Не допустим эскалации»: Маск пообещал избежать третьей мировой войны Илон Маск пообещал избежать эскалации конфликта на Украине

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Сеть спутниковой связи Starlink не предназначена для использования военными и SpaceX не допустит эскалации конфликта на Украине, способной привести к третьей мировой войне, написал в Twitter глава компании Илон Маск. Так он объяснил ограничение использования сети для управления беспилотниками ВСУ. Предприниматель добавил, что компания вообще могла отключить Starlink, но не сделала этого.

Коммерческие терминалы SpaceX, как и другие коммерческие продукты, предназначены для частного использования, а не для военных, но мы не воспользовались своим правом отключить их. <...> Мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне, — написал Маск.

Он добавил, что SpaceX «изо всех сил пытается поступать правильно, а „правильно“ — чрезвычайно сложный моральный вопрос». Таким образом Маск ответил на призыв в соцсетях полностью восстановить функциональность Starlink на Украине.

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink не предназначена «для превращения в оружие». По ее словам, в компании считают нормальным то, что ВСУ используют сеть для связи, но управление БПЛА с ее помощью уже выходит за рамки соглашения.

Военный эксперт Александр Бартош предположил, что SpaceX ограничила для ВСУ применение спутников Starlink из страха, что Россия готова использовать все доступные средства для защиты своей нацбезопасности.