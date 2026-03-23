Названы вероятные последствия политики Трампа для США

Действия американского лидера Дональда Трампа могут привести к вооруженному восстанию в стране, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, недовольство населения участием США в войне на Ближнем Востоке спровоцирует серьезные волнения.

Трамп говорит, что все в США нормально. Он все время говорит, что есть только временные трудности и скоро все наладится — Америка станет великой. Только вот конца и края этому нет. Поэтому обстановка в США будет только накаляться. И тогда можно ожидать не просто каких-то протестов, а чего-то более серьезного — вплоть до вооруженного восстания. Когда народ доведут до отчаяния, то он уже не увидит другого решения, кроме как вооруженной борьбы. Тем более теневого оружия хватает, оно проникает везде, и особенно этому способствуют события на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке. А также в Европе существует целый теневой рынок оружия, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что триггером для общества в США может стать рост цен на бензин. Он отметил, что большинство американцев ездят на личных автомобилях, и повышение стоимости топлива влияет на их благосостояние.

[В США] цена бензина растет, люди мучаются. Они ездят в основном на личных автомобилях. В сельской местности или малых городах практически нет общественного транспорта. Они все очень сильно зависимы от цены на бензин, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона и Тегерана появился реальный шанс завершить конфликт. По его словам, переговоры США с Ираном «прошли идеально».