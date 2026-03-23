«Предметы гигиены»: раскрыто, что хочет взыскать бывшая с сына Кадышевой Бывшая девушка сына Кадышевой хочет взыскать с него траты на «Золотое кольцо»

Бывшая девушка Григория Костюка, сына певицы Надежды Кадышевой, хочет взыскать с него долг якобы за траты на обеспечение «Золотого кольца», рабочие процессы и совместные поездки, сообщил его представитель Юрий Шаркович. По словам адвоката, которые передает корреспондент NEWS.ru, владелица пиар-агентства Дарья Де Батс представила в качестве доказательств многочисленные переписки со своим экс-возлюбленным.

В тех переписках, которые она (Де Батс. — NEWS.ru) использует в качестве материалов, подтверждающих исковое заявление, она учитывает какие-то рабочие процессы, которых не было, потом какие-то денежные средства, которые она у кого-то брала якобы для обеспечения деятельности «Золотого кольца» или жизнедеятельности Григория. Прикладываются какие-то документы с их совместных поездок, с какого-то отдыха. Я думаю, что если они предоставят опись, то дело может быть дойдет и до предметов гигиены Дарьи, — поделился Шаркович.

При этом представитель артиста обратил внимание, что сумма, которую хочет взыскать Де Батс, до сих пор остается неизвестной. По его словам, в одних интервью предпринимательница говорит о 20 млн рублей, в других — о 12 млн рублей, в третьих — о 9 млн рублей. На суде речь шла о сумме в пределах 5 млн рублей, добавил он.

О попытках примирения сторон Шарковичу ничего не известно. Он подчеркнул, что, судя по представленной в суде переписке, Де Батс сейчас рассчитывает только на «возвращение каких-то мнимых денежных средств». Адвокат полагает, что предпринимательница воспринимала бытовые траты из денег, которые давал ей Костюк, как средства, подлежащие возврату.

Насколько я понимаю, Дарья занималась организацией отдыха. Наверное, для мужчины это нормально, когда девушка, с которой он встречается, билеты покупает. Ты ей денег дал, а девушка пошла и билеты купила, — высказал мнение представитель Костюка.

Он также рассказал и о реакции самой Надежды Кадышевой на развернувшийся судебный процесс. По его мнению, певица вряд ли интересуется ситуацией.

В том творческом формате, в который они сейчас погружены всей семьей, им действительно не до этого. <…> Самое главное — это творчество для любимого зрителя, — полагает Шаркович.

Ранее адвокат Майя Шевцова сказала, что сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк может использовать полученную долю в бизнесе родителей не для решения проблем театра «Золотое кольцо», а для личных нужд. Мнение эксперт составила на основе многочисленных публикаций в СМИ, где говорится о том, что Григорий часто занимает деньги и не отдает долги.