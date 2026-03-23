Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына

Кореевед Ланьков: Ким Чен Ын передаст власть в КНДР своей дочери

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер КНДР Ким Чен Ын выбрал своей преемницей дочь Ким Чжу Э, считает профессор Сеульского Университета Кунмин, кореевед Андрей Ланьков. В беседе с NEWS.ru он предположил, что такое решение может быть связано с отсутствием у главы республики сына.

В Северной Корее с конца 1950-х годов де‑факто власть переходит по наследству. Все ожидали, что Ким Чен Ын выберет кого‑то из своих сыновей, но он решил, что его преемницей станет дочь. Причины неизвестны, хотя, возможно, у лидера КНДР просто нет сына, — предположил Ланьков.

Кампания по подготовке к передаче власти началась, когда наследнице исполнилось около 13 лет, считает собеседник. При этом прежде лидеры КНДР назначали преемников, когда им было около 20, добавил Ланьков.

Девочка еще слишком молода. Ее точный возраст неизвестен, но предположительно ей сейчас около 14 лет. Подразумевается, что через пять — десять лет ее официально провозгласят наследницей и назначат на какие‑то почетные государственные посты, — полагает он.

Ранее центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о переизбрании Ким Чен Ына на пост председателя государственных дел страны. К такому решению пришло Верховное Народное Собрание КНДР.

КНДР
Ким Чен Ын
дочь Ким Чен Ына
власть
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

