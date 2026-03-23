В Иране подготовили для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни

В Иране подготовили для Трампа несколько сюрпризов в ближайшие дни Tasnim: в Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть

Тегеран приготовил несколько сюрпризов для президента США Дональда Трампа, передает агентство Tasnim. Как отметил источник, хозяину Белого дома в ближайшее время следует «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть».

Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть, — говорится в сообщении.

Ранее американский президент заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

Политолог-американист Павел Дубравский отметил в беседе с NEWS.ru, что заявления Трампа о перемирии с Ираном не приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по его словам, американский лидер часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.