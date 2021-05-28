NASA не планирует покупать новые места на «Союзах» в 2022 году

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Покупка дополнительных мест на российских кораблях «Союз» для полётов к Международной космической станции не заложена в бюджет NASA на 2022 год. При этом США надеются на продолжение полётов по взаимному обмену. Об этом сообщил представитель американского космического агентства, его слова приводит РИА Новости.

Этот бюджет не содержит планов покупки мест на «Союзе», но у нас все еще есть соглашение о взаимообмене на ваших (российских) и наших кораблях, поэтому планов о покупке нет, но у нас есть планы тем не менее использовать этот корабль, — заявил представитель NASA на брифинге. посвящённом публикации бюджетного запроса агентства на 2022 финансовый год.

В последний раз NASA покупало место на российском корабле в октябре прошлого года, когда на МКС отправилась астронавт Кэтлин Рубинс. Предполагается, что в будущем американцы станут летать на российских кораблях по бартерной схеме — в обмен на полёты российских космонавтов на новых кораблях США Crew Dragon и Starliner.

В Роскосмосе сообщили, что договорённости о бартерных полётах с NASA пока нет, однако подобный вариант обсуждается.

По данным NASA, с 2006 года США приобрели у России 72 места на кораблях «Союз» на сумму более $4 млрд. За это время стоимость билета для них возросла с 20 до 90 миллионов.

Ранее сообщалось, что Роскосмос пригласил главу NASA на переговоры в Россию.