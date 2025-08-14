Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 13:48

«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия

Риттер: Россия и США обладают оружием для мгновенного удара друг по другу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Современные отношения России и США вернулись к опасной динамике 1980-х годов, когда обе стороны обладали оружием, способным нанести мгновенный удар друг по другу, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС. Он отметил, что выступает за контроль над вооружениями, поскольку риск эскалации очень высок.

Мы вернулись к ситуации 1980-х годов, когда у обеих сторон есть оружие, способное нанести мгновенный удар друг по другу. Напряжение реально. Так к чему же это привело? Это создало гораздо более опасную ситуацию. Вот почему я выступаю за контроль над вооружениями, — отметил он.

Риттер подчеркнул, что понимает недоверие правительства РФ и россиян к США, поскольку Вашингтон в 2019 году вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он назвал это решение ключевой ошибкой Белого дома, разрушившей систему безопасности. По его словам, реакцией России стало снятие мораторий на размещение и разработка такого грозного оружия, как «Орешник».

По его словам, после распада СССР Америка выбрала курс на доминирование над Россией вместо партнерства, а расторжение договора лишило Европу «гарантий против непреднамеренного ядерного конфликта». В свою очередь Москва чувствует себя обманутой, что подрывает основу для новых соглашений, указал эксперт.

При этом Риттер подчеркнул, что Россия и США должны вновь научиться доверять друг другу. По его словам, для этого Вашингтону нужно приложить усилия, а Москве — быть готовой к диалогу.

Потому что мы не можем прямо сейчас, когда мы говорим об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, допустить ситуацию, когда из-за ошибки, просчета, ракеты начнут лететь в Европу, и все закончится ядерным холокостом, — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что условия и параметры демилитаризации Украины будет определять Россия. По его словам, это касается и выбора возможных компромиссов.

США
Скотт Риттер
Россия
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соратник Трампа назвал президента Финляндии «мостом» между Европой и США
Фитнес-тренер рассказала, что нужно делать каждой женщине
Челябинский суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора
Зеленского обвинили в наживе на продаже органов погибших бойцов ВСУ
На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров
Лондон увидел два катастрофических изменения в ВСУ
Путин оценил усилия США по урегулированию украинского кризиса
«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа
Подросток чудом выжил после падения в овраг, где провел четыре дня
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Участник СВО жестко обратился к ведущим праздный образ жизни россиянам
ChatGPT дал прогноз об итогах встречи Путина и Трампа на Аляске
«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта
Балкон как продолжение комнаты: утепляем с Melke
«Бессильная злоба»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ по мирным жителям
Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности
Перечислены уловки маркетологов перед 1 сентября
Сбои в WhatsApp 14 августа: где не работает, что со звонками, блокировка
Известный российский певец выступит в Пхеньяне
«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.