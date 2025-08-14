«Напряжение реально»: в США забили тревогу из-за российского оружия Риттер: Россия и США обладают оружием для мгновенного удара друг по другу

Современные отношения России и США вернулись к опасной динамике 1980-х годов, когда обе стороны обладали оружием, способным нанести мгновенный удар друг по другу, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью ТАСС. Он отметил, что выступает за контроль над вооружениями, поскольку риск эскалации очень высок.

Мы вернулись к ситуации 1980-х годов, когда у обеих сторон есть оружие, способное нанести мгновенный удар друг по другу. Напряжение реально. Так к чему же это привело? Это создало гораздо более опасную ситуацию. Вот почему я выступаю за контроль над вооружениями, — отметил он.

Риттер подчеркнул, что понимает недоверие правительства РФ и россиян к США, поскольку Вашингтон в 2019 году вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он назвал это решение ключевой ошибкой Белого дома, разрушившей систему безопасности. По его словам, реакцией России стало снятие мораторий на размещение и разработка такого грозного оружия, как «Орешник».

По его словам, после распада СССР Америка выбрала курс на доминирование над Россией вместо партнерства, а расторжение договора лишило Европу «гарантий против непреднамеренного ядерного конфликта». В свою очередь Москва чувствует себя обманутой, что подрывает основу для новых соглашений, указал эксперт.

При этом Риттер подчеркнул, что Россия и США должны вновь научиться доверять друг другу. По его словам, для этого Вашингтону нужно приложить усилия, а Москве — быть готовой к диалогу.

Потому что мы не можем прямо сейчас, когда мы говорим об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, допустить ситуацию, когда из-за ошибки, просчета, ракеты начнут лететь в Европу, и все закончится ядерным холокостом, — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что условия и параметры демилитаризации Украины будет определять Россия. По его словам, это касается и выбора возможных компромиссов.