«Нам станет страшно»: Америка заподозрила неладное в президентстве Байдена

https://static.news.ru/photo/2254f60c-2150-11eb-8f28-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Президент США Джо Байден покинет свой пост раньше положенного срока по состоянию здоровья. Такое мнение выражают зрители телеканала Fox News.

По мнению американцев, выбор кандидатуры Байдена на высший государственный пост был сделан намеренно и в скором времени он его покинет, уступив действующему вице-президенту Камале Харрис, которую и хотели изначально видеть в этой должности.

Всё было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно её изначально хотели видеть в этой должности, — полагает пользователь с ником MassiveMemberClub.

Будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернётся кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента, — отмечает Kingdomofidiots.

По мнению ряда пользователей, Байден уже сейчас не играет решающей роли в политике США. Комментаторы считают, что демократы просто использовали человека, имеющего серьёзные проблемы со здоровьем.

Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет ещё страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы, — подчеркивает пользователь NCBob460.

Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление, — отреагировал BidenDestroysAmerica.

Ранее бывший советник экс-президента США Стивен Миллер заявил, что поведение и высказывания нынешнего главы государства Джо Байдена могут представлять угрозу национальной безопасности.

Инцидент с участием президента США Джо Байдена произошёл 19 марта. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верхней части трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта. Об этом писал NEWS.ru.