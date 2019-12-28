https://static.news.ru/photo/82b7f5f6-2955-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: X51/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В Вашингтоне проходит выставка, посвящённая тому, как американские военные окончательно убедились в бесполезности исследований неопознанных летающих объектов. Об этом сообщила её куратор Коринн Портер.

По её словам, мероприятие приурочено к 50-летию прекращения программы «Синяя книга», которая стала последней в череде попыток доказать, что инопланетяне существуют.

Портер пояснила агентству РИА Новости, что документы, выставленные в Национальном архиве, проливают свет на известные теории заговора, в том числе о секретном проекте Majestic 12 и Розуэлльском инциденте.

Истерия вокруг НЛО захватила Штаты в 1947 году после появления в небе неопознанного объекта. В связи с этим в 1952 году был создан проект «Синяя книга». С этого времени и до 1969 года военные зафиксировали более 12,5 тыс. случаев появления в небе странных объектов. Как оказалось, только 700 из них не удалось опознать. Из-за больших затрат и отсутствия угроз со стороны инопланетян программу свернули. ВВС США считают, что за 50 лет, прошедших с момента закрытия проекта, пока ещё ни разу не возникала потребность возобновить исследования.

Что касается проекта Majestic 12, или MJ-12, то Нацархиву пришлось потрудиться, чтобы выяснить, откуда возникла история о 12 членах американского правительства, входящих в секретную группу, проводящую масштабные работы по противодействию НЛО. К поискам информации присоединились ВВС и Объединённый комитет начальников штабов, мемориальные библиотеки президентов Гарри Трумана и Дуайта Эйзенхауэра. Но и эти поиски не дали результатов. Обнаружить удалось только один документ.

Единственным документом, который и положил в своё время начало теории, осталось загадочное сообщение от 14 июля 1954 года о совещании 16 июля под названием «Специальный исследовательский проект Совета национальной безопасности и MJ-12», — рассказала Портер.

Впоследствии оказалось, что и он не соответствует историческим данным. Бумага оказалась копией, а гриф «совершенно секретно» в 1950-е годы ещё не употребляли. Сотрудник, подпись которого, предположительно, стоит на документе, в тот день находился за рубежом.

Национальный архив разоблачил и Розуэлльский инцидент 1947 года. Тогда одна из местных газет Нью-Мексико писала, что военным удалось захватить летающую тарелку с инопланетянами. Военные после этого пытались убедить всех, что это была не тарелка, а беспилотный воздушный шар, используемый во время секретных испытаний. В 1995 году все документы по инциденту были собраны, а все, кто могли знать о происшествии, — опрошены. Согласно их показаниям, версия военных с шаром подтвердилась.

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