Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку.
Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах. По её словам, Чунинг оставит свою должность в конце января 2020 года. Его пост займёт член комитета Палаты представителей по вооружённым силам и бывший советник председателя Объединённого комитета начальников штабов Джен Стюарт.
Глава Пентагона Марк Эспер поблагодарил Чунинга за профессионализм при работе на этой должности, а также пожелал всего наилучшего в карьере,
Я благодарен за профессионализм, суждение и лидерство Эрика за последние семь месяцев, когда я перешёл на пост министра обороны, — сказал министр обороны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных. В СМИ появились данные, что чиновники из Пентагона якобы предлагали Трампу уничтожить Сулеймани, но рассматривали это как «самую крайнюю меру».
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