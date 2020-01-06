https://static.news.ru/photo/efbfbdd2-30a8-11ea-aa51-fa163e074e61_660.jpg Эрик Чунинг Фото: uschamber.com

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг уходит в отставку.

Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах. По её словам, Чунинг оставит свою должность в конце января 2020 года. Его пост займёт член комитета Палаты представителей по вооружённым силам и бывший советник председателя Объединённого комитета начальников штабов Джен Стюарт.

Глава Пентагона Марк Эспер поблагодарил Чунинга за профессионализм при работе на этой должности, а также пожелал всего наилучшего в карьере, передаёт Politico.

Я благодарен за профессионализм, суждение и лидерство Эрика за последние семь месяцев, когда я перешёл на пост министра обороны, — сказал министр обороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны США назвало «неполными и неточными» сведения в СМИ о том, что Трамп отдал приказ о ликвидации генерала Сулеймани, не имея достаточных разведданных. В СМИ появились данные, что чиновники из Пентагона якобы предлагали Трампу уничтожить Сулеймани, но рассматривали это как «самую крайнюю меру».