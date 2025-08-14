На Аляску обрушилось цунами высотой 30 метров

Цунами высотой 30 метров зафиксировано после оползня на леднике Саут-Сойер на юго-востоке Аляски, сообщает Alaska News Source со ссылкой на Центр сейсмологии Аляски. Сообщений о разрушениях инфраструктуры и пострадавших нет.

Объем оползня был очень большим, возможно, более 100 миллионов кубических метров, — отметил один из исследователей Эзги Карасезен.

Ранее СМИ сообщили, что прибрежной зоне США грозит землетрясение свыше девяти баллов. Катаклизм будет сопровождаться огромным цунами. По итогам исследования были обнаружены признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. В частности, речь идет о четырех сегментах разлома длиной 970 километров, расположенных от Канады до Калифорнии. По словам журналистов, последний раз подобное явление наблюдалось в 1700 году.

До этого на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 215 километрах от Петропавловска-Камчатского. Толчки произошли на глубине 33 километров, но данных о том, ощущались ли они в населенных пунктах, не поступало. Специалисты продолжают следить за ситуацией.