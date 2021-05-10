«Мы уже проиграли»: американцы признали крах своих перспектив в Арктике

https://static.news.ru/photo/9005a2a0-7116-11e9-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russell Millner/imageBROKER.com/Global Look Press

Аудитория американского телеканала Fox News негативно оценила перспективы США в Арктике. Таким образом пользователи прокомментировали опубликованный материал о положении дел страны в регионе.

В материале приводится позиция чиновника Госдепартамента США, согласно которой Вашингтон выражает обеспокоенность растущим влиянием Китая в арктическом регионе. При этом основатель Института безопасности в Арктике Ник Солхайм убеждён, что для удержания позиций там Штатам необходимы ледоколы.

По мнению многих читателей статьи, США уже вряд ли что-либо поможет отвоевать позиции и надеяться с нынешней властью и при текущих политических трендах не на что.

Мы уже проиграли. У народов Китая и России есть воля и решимость сделать то, что необходимо сделать. <...> Китай и Россия видят возможности теперь, когда в Белом доме слабый лидер, и они ими пользуются, — написал комментарий пользователь Hmmmand.

Правительство потратит миллиард долларов на строительство ледокола. И в эту сумму включены те сто миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство тренировочного центра по вопросам многообразия, где морякам будут преподавать такие дисциплины, как таяние ледников в условиях потепления климата, вызовы для трансгендеров в Арктике, а также курс по системному расизму на Северном полюсе, — иронично вторит ему некто с ником Greyhorse1964736.

Некоторые комментаторы вспомнили исторические примеры, когда в годы Второй мировой войны США требовалось всего два месяца на постройку полноценного ледокола — в то время, как теперь необходимо два лишь для того, чтобы согласовать проект на бумаге.

Пользователи также признают, что из страна потратила слишком много финансовых средств для продвижения политкорректности и оказания помощи недееспособным государствам, в результате чего денег у Штатов не осталось даже на то, чтобы «купить вёсельную лодку».

При этом читатели признают, что Китай разработал долгосрочную стратегию и план действий, в то время как США погрязли в межпартийной борьбе и теперь больше похожи на страну третьего мира.

Америка Байдена, некогда являвшаяся ведущей военной и экономической державой, теперь больше напоминает страну третьего мира, где вспыхивают нескончаемые бунты, где растёт уличная преступность, где толпа запугивает судей и присяжных, где растёт уровень инфляции, налоговое бремя и массовая безработица, а также попираются гражданские свободы, — резюмировал комментатор с ником davidcjones45988.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса на июньском саммите намерены обсудить наращивание Россией военных возможностей в Арктике.