https://static.news.ru/photo/a9c8a9e6-c1c8-11e9-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше половины американцев негативно оценивают меры, предпринятые президентом США Дональдом Трампом после вооружённых нападений в Эль-Пасо и Дейтоне. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Как следует из обнародованных данных, 52% респондентов не одобряют действия Трампа. Положительно к ним отнеслись 36% американцев. Ещё 12% тех, кому был задан соответствующий вопрос, затруднились или отказались ответить, передаёт ТАСС .

Повторения таких терактов опасаются 68% опрошенных, которые глубоко или в некоторой степени озабочены такой вероятностью. 30% заверили, что особого беспокойства по этому поводу не испытывают. Оставшиеся 2% с ответом не определились.

При этом 45% жителей страны опасаются, что власти США в ответ на произошедшее могут слишком далеко зайти, ограничивая права граждан на владение огнестрельным оружием. 50% озабочены тем, что в Вашингтоне могут не принять необходимых мер регулирования в этой сфере. Остальные выбрали оба варианта или не дали ответа.

Ранее News.ru писал, что 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас и в Дейтоне, штат Огайо, более 30 человек погибли в результате вооружённых нападений в общественных местах. В обоих случаях сообщалось о десятках пострадавших.