https://static.news.ru/photo/62ec0550-72b6-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Министерство обороны США опубликовало отчёт о числе заражённых коронавирусом военных. Согласно документу, их более одной тысячи человек.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Минобороны составляет 1087, — говорится в документе.

Заболевание было выявлено у 569 военнослужащих, 220 гражданских специалистов, 190 членов семей сотрудников и 64 контрактников. Ведомство намерено потратить более $85 млн на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Первые приборы поступят уже в мае.

Как писал NEWS.ru, ситуацию с коронавирусом в телефонном режиме обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Майкл Помпео. Также стороны поговорили о проблемах двусторонних отношений.