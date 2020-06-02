Минимум 11 человек погибли в США в ходе беспорядков

Протесты и беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, стали причиной гибели в США не менее 11 человек, ещё сотни пострадали.
Жертвами стали в основном афроамериканцы из городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл,
Так, в Омахе 22-летний темнокожий парень Джеймс Скарлок погиб, когда вместе с друзьями избивал белого мужчину. Тот вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов. В Окленде застрелили 53-летнего чернокожего сотрудника Федеральной службы охраны Дэйва Патрика Андервуда, его напарника тяжело ранили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 1,6 тысячи военнослужащих переброшено в район Вашингтона, где продолжаются протесты после смерти Джорджа Флойда. Солдаты приведены «в состояние повышенной боевой готовности». При этом на помощь гражданским властям города их пока не отправляют.
Добавьте наши новости в избранные источники