Минимум 11 человек погибли в США в ходе беспорядков

https://static.news.ru/photo/23922f62-a563-11ea-92d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Протесты и беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда, стали причиной гибели в США не менее 11 человек, ещё сотни пострадали.

Жертвами стали в основном афроамериканцы из городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл, сообщает телеканал KTLA.

Так, в Омахе 22-летний темнокожий парень Джеймс Скарлок погиб, когда вместе с друзьями избивал белого мужчину. Тот вытащил пистолет и произвёл несколько выстрелов. В Окленде застрелили 53-летнего чернокожего сотрудника Федеральной службы охраны Дэйва Патрика Андервуда, его напарника тяжело ранили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 1,6 тысячи военнослужащих переброшено в район Вашингтона, где продолжаются протесты после смерти Джорджа Флойда. Солдаты приведены «в состояние повышенной боевой готовности». При этом на помощь гражданским властям города их пока не отправляют.