Минфин США засуетился из-за достижения потолка госдолга

Глава американского Минфина Джанет Йеллен направила письмо к руководству конгресса с призывом повысить потолок государственного долга США. По состоянию на 1 августа 2021 года он составляет 22 триллиона долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

Период действия экстраординарных мер в этом году может означать повышенную неопределённость, связанную с экономическим влиянием пандемии. Таким образом, я при всём уважении призываю конгресс защитить залог полного обеспечения и кредита Соединённых Штатов и предпринять действия как можно скорее, — говорится в письме.

В итоге Минфин США принял решение о сокращении инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности. Также меньше средств в 2021 году пойдёт в фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что вызванный превышением лимита госдолга возможный дефолт в США спровоцирует кризис в российской экономике.