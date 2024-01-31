Минфин США снял санкции с российского предпринимателя Минфин США снял санкции с входившего в руководство Совкомбанка Алексея Фисуна

Министерство финансов США сняло санкции с российского предпринимателя Алексея Фисуна, который входил в руководство Совкомбанка, сообщается на сайте американского ведомства. Отмечается, что после начала СВО Центробанк РФ разрешил кредитным организациям не раскрывать актуальный состав акционеров.

Бизнесмена удалили из санкционного списка управления по контролю за иностранными активами США в среду, 31 января. О том, почему было принято такое решение, в ведомстве не уточнили. По данным на 2021 год предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 17,6%. Алексей Фисун попал в санкционный лист США в марте 2022 года. В сентябре того же года он попал и под британские санкции.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против Новикомбанка. Кроме того, был введен запрет на корреспондентские отношения и с другими российскими банками. Банк является опорным для госкорпорации «Ростех».

До этого Новикомбанк уже попал под ограничения Соединенных Штатов и Австралии. Санкции Великобритании среди прочего заблокируют его активы в стране. Представители организации заверили, что новые рестрикции не отразятся на ее работе, защита средств и интересов клиентов гарантирована.