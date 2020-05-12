Минэнерго США ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Американское Министерство энергетики прогнозирует снижение мирового спроса на чёрное золото в нынешнем году на 8,1 млн баррелей по сравнению с 2019 годом. Таким образом, он составит 92,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в отчёте Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
При этом EIA отмечает, что падение спроса сменится ростом на миллион баррелей, до 99,53 млн баррелей в сутки в 2021 году. Кроме того, ведомство также снизило прогноз по суточной добыче нефти в Штатах в 2020 и 2021 годах — до 11,69 млн баррелей (-0,6%) и 10,9 млн баррелей (-1,2%) соответственно,
Как писал NEWS.ru, в США ожидают, что РФ столкнётся со значительным снижением добычи нефти.
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