Минэнерго США ожидает падения мирового спроса на нефть в 2020 году

https://static.news.ru/photo/0aa2f990-947f-11ea-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Американское Министерство энергетики прогнозирует снижение мирового спроса на чёрное золото в нынешнем году на 8,1 млн баррелей по сравнению с 2019 годом. Таким образом, он составит 92,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в отчёте Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом EIA отмечает, что падение спроса сменится ростом на миллион баррелей, до 99,53 млн баррелей в сутки в 2021 году. Кроме того, ведомство также снизило прогноз по суточной добыче нефти в Штатах в 2020 и 2021 годах — до 11,69 млн баррелей (-0,6%) и 10,9 млн баррелей (-1,2%) соответственно, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в США ожидают, что РФ столкнётся со значительным снижением добычи нефти.