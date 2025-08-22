Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:46

Мигрант развернул фуру посреди трассы и устроил ДТП с тремя погибшими

В США не знавший правил мигрант за рулем фуры устроил ДТП с тремя погибшими

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США мигрант-дальнобойщик из Индии развернул фуру посреди трассы и спровоцировал ДТП с минивэном, в результате которого три человека погибли, сообщает Telegram-канал Baza. Оказалось, что иностранец не знал правил дорожного движения, не различал знаки и не владел английским языком.

Инцидент произошел на трассе во Флориде в середине августа, когда Харджиндер Сингх решил развернуться через две полосы. Во время маневра под прицеп на высокой скорости влетел минивэн. Три человека из легковушки погибли на месте.

Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о приостановке выдачи рабочих виз водителям коммерческих грузовиков для обеспечения безопасности на дорогах и поддержки американских водителей, конкурирующих с мигрантами.

Ранее два человека погибли при столкновении фуры и машины каршеринга на первом километре Юго-Восточной хорды. По данным Управления Госавтоинспекции по Московской области, водитель легкового автомобиля наехал на стоявший на обочине КамАЗ.

США
Флорида
мигранты
дальнобойщики
ДТП
смерти
