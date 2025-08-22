Мигрант развернул фуру посреди трассы и устроил ДТП с тремя погибшими

В США мигрант-дальнобойщик из Индии развернул фуру посреди трассы и спровоцировал ДТП с минивэном, в результате которого три человека погибли, сообщает Telegram-канал Baza. Оказалось, что иностранец не знал правил дорожного движения, не различал знаки и не владел английским языком.

Инцидент произошел на трассе во Флориде в середине августа, когда Харджиндер Сингх решил развернуться через две полосы. Во время маневра под прицеп на высокой скорости влетел минивэн. Три человека из легковушки погибли на месте.

Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о приостановке выдачи рабочих виз водителям коммерческих грузовиков для обеспечения безопасности на дорогах и поддержки американских водителей, конкурирующих с мигрантами.

