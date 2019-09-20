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Американский актёр и продюсер Джордж Клуни призвал к действиям против транснациональных корпораций, западных магнатов и брокеров, получивших выгоду от насильственной нестабильности в Южном Судане.

Режиссёр предупредил политиков, что если им всё равно на происходящее в стране, то проблемы Южного Судана в конечном счёте окажутся «на их пороге». Глобальное потепление расширяет пустыню, насилие уводит людей...