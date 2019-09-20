https://static.news.ru/photo/dc283fdc-db9f-11e9-b32e-fa163e074e61_660.jpgБилл де БлазиоФото: Preston Ehrler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио больше не будет участвовать в кампании за право стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии.
Я чувствую, что отдал всё, что мог, внутрипартийным выборам. Это явно не моё время, поэтому я собираюсь закончить свою президентскую кампанию, — заявил градоначальник в эфире программы Morning Joe на телеканале NBC.
О намерении побороться за пост лидера Соединённых Штатов политик в открытую объявил в мае 2019 года. Президент США Дональд Трамп, комментируя желание де Блазио, назвал его самым плохим мэром в стране и заявил, что его все ненавидят, писал News.ru.