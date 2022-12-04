Маск заявил о возвращении рекламы в Twitter Bloomberg: Маск заявил, что Apple снова размещает рекламу в Twitter

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Компания Apple снова размещает в Twitter рекламу, заявил бизнесмен и миллиардер, владелец соцсети Илон Маск. Такой шаг он назвал «деэскалацией назревавшей войны» между компаниями, сообщает Bloomberg.

Илон Маск сказал, что Apple «полностью возобновила» публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира, — подчеркивается в сообщении.

Агентство уточнило, что свое заявление Маск сделал во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Там же хозяин соцсети назвал Apple крупнейшим рекламодателем Twitter.

Ранее Илон Маск заявил, что компания Apple перестала размещать рекламу в приобретенной им сети Twitter. Он подчеркнул, что в Apple «ненавидят свободу слова в Америке». После перехода соцсети под контроль Маска объявили о приостановке рекламы в Twitter еще несколько крупных компаний.

Также еще несколько крупных компаний объявили о приостановке рекламы в Twitter после перехода соцсети под контроль Маска. Это Audi, Pfizer, General Mills, крупнейший производитель кондитерских изделий Mondelez International, L’Oréal и другие.