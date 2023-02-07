Маск заявил, что люди не видят опасности эскалации конфликта на Украине

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине. Так он в Twitter отреагировал на слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что мир скатывается к большой войне.

После выступления Гутерриша, заявившего, что существует риск расширения украинского конфликта, американский журналист Люк Рудковски призвал не устраивать третью мировую войну.

Большинство не замечают опасности, — ответил ему Маск.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине растет. По его словам, перспективы достижения мира снижаются, а мировое сообщество «скатывается к широкомасштабной войне». Такое мнение генсек ООН высказал, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на текущий год.