Маск рассказал, каким хочет видеть кандидата в президенты США Илон Маск: кандидат в президенты США должен быть «менее разобщающим», чем Трамп

Илон Маск / Фото Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Дональд Трамп не является оптимальным кандидатом в президенты США на следующих выборах главы государства. Такое мнение высказал предприниматель Илон Маск. При этом он подтвердил намерение вернуть Трампу доступ к социальной сети Twitter при её покупке.

Даже хотя я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат, я все равно думаю, что Трампа следует восстановить в Twitter, — написал Маск на своей странице в соцсети.

По поводу Джо Байдена, который уже объвил о намерении баллотироваться на повторный срок, Маск заявил, что ошибкой действующего президента стало то, что он подумал, будто люди избрали его с мандатом на трансформацию страны, «но на самом деле всем хотелось поменьше драмы».

Сам Трамп ранее сообщил, что не планирует возвращатьсяв Twitter. Он хочет развивать собственную соцсеть Truth.

Аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован 8 января 2021 года, через два после штурма его сторонниками Капитолия в попытке сорвать утверждение победы представителя Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах. В соцсети тогда объяснили свои действия тем, что Трамп мог продолжить, «подстрекательства к насилию»,

25 апреля руководство Twitter официально сообщило о том, что американский предприниматель Илон Маск покупает компанию. Сумма сделки составила $44 млрд. Ранее стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует дело о приобретении Маском акций соцсети Twitter. По законодательству Штатов инвестор обязан уведомить SEC в течение десяти дней после покупки хотя бы 5% акций компании. Представитель группы инвесторов соцсети Марк Бэйн Раселл подал иск на миллиардера, поскольку тот раскрыл свою покупку, когда его доля уже превысила 9%.