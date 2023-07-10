Маск предложил Цукербергу померяться членами

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/Global Look press

Илон Маск

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск предложил главе Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марку Цукербергу померяться членами. Публикация миллиардера в его соцсети набрала 2,4 млн просмотров менее чем за сутки.

Я буквально предлагаю померяться членами, — написал Маск.

До этого Маск в Twitter написал, что жена Цукерберга Присцилла Чан ездит на автомобиле Tesla. Бизнесмен отметил, что знает об этом, однако сомневается, что его конкурент в курсе. Кроме того, Маск у себя в аккаунте обвинил Цукерберга в плагиате, назвав змеенышем. В своем микроблоге бизнесмен заявил, что конфликт между ними теперь имеет личный характер.

Ранее Маск подтвердил, что намерен подать иск против корпорации Meta из-за создания приложения Threads, которое позиционируется как основной конкурент Twitter. Отвечая на твит одного из пользователей своей соцсети, Маск подчеркнул, что ничего не имеет против конкуренции, однако в данном случае речь идет о жульничестве. Кроме этого, он отметил, что приложение Threads работает через систему с закрытым исходным кодом, в результате чего манипуляции с информацией, которую видят пользователи, практически невозможно обнаружить.