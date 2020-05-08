Маск обругал экс-министра труда США на русском

Илон Маск обругал бывшего американского министра труда Роберта Райха на русском языке. Райх до этого написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить работы людей».
Речь идёт о переносе штаб-квартиры Tesla и дальнейших проектов бизнесмена из Калифорнии в другой штат. Это вызвано запретом властей на производство электрокаров из-за коронавируса.
Райх высказал мнение, что Маск якобы не дорожит здоровьем людей, и назвал его действия «капитализмом в худшем проявлении». На это предприниматель ответил кратко и почему-то на русском:
Идиот.
Elon Musk threatens to take away peopleâs jobs unless heâs allowed to risk their health.— Robert Reich (@RBReich)
Capitalism at its worst.
https://t.co/FaivGcCLNi May 9, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Маск пообещал подать в суд на власти калифорнийского округа Аламида за действия, противоречащие «конституционным свободам и просто здравому смыслу».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен