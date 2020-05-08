США

Маск обругал экс-министра труда США на русском

08:13, 10 мая 2020
Илон Маск Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Илон Маск обругал бывшего американского министра труда Роберта Райха на русском языке. Райх до этого написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить работы людей».

Речь идёт о переносе штаб-квартиры Tesla и дальнейших проектов бизнесмена из Калифорнии в другой штат. Это вызвано запретом властей на производство электрокаров из-за коронавируса.

Райх высказал мнение, что Маск якобы не дорожит здоровьем людей, и назвал его действия «капитализмом в худшем проявлении». На это предприниматель ответил кратко и почему-то на русском:

Идиот.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель Маск пообещал подать в суд на власти калифорнийского округа Аламида за действия, противоречащие «конституционным свободам и просто здравому смыслу».

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