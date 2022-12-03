Маск обнародовал участие Twitter в сокрытии скандала с сыном Байдена

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хантер Байден

Владелец Twitter Илон Маск обнародовал информацию об участии соцсети в сокрытии скандала с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера. Информацию предприниматель передал журналисту Substack Мэтту Тайбби, сообщает New York Post.

Фото: соцсети

В частности, Маск поделился с журналистов скриншотом файлов Twitter, в которых говорится, что команда президента США Байдена требовала многократно удалять посты из соцсети. Предыдущая команда Twitter соглашалась удалять их и исполняла поручения.

Тайбби утверждает, что сотрудники заблокированной в России соцсети Twitter в период предвыборной кампании «обрабатывали» твитты по указанию команды Байдена и Демократической партии США. Для этого Twitter предоставлял свои инструменты блокировки, которые предлагались и занимавшему пост президента Дональду Трампу, но на тот момент «система не была сбалансированной», так как среди сотрудников соцсети было больше демократов, чем республиканцев.

Twitter удалял ссылки на публикации New York Post о Хантере Байдене, ставя предупреждение, что переход по ним может быть «небезопасным», скрывая таким образом скандал с ноутбуком Хантера Байдена, в котором содержались подробные описания его деловых сделок за границей. Для блокировки ссылок был задействован даже такой инструмент, как борьба с детской порнографией, который применяется в самых редких случаях. Он блокировал передачи через прямые сообщения.

Издание Fox News уточняет, что используемые для цензуры инструменты изначально были разработаны для борьбы с мошенниками и спамом.

Ноутбук Хантера Байдена с письмами, которые свидетельствуют о его зарубежных контактах, включая Украину и Китай, попал в руки сотрудников ФБР в 2020 году. Трамп на тот момент обвинил Джо Байдена в коррупции, утверждая, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу и заработал на этом миллиарды долларов.

Сам Джо Байден назвал связанные с компьютером сообщения дезинформацией со стороны России. Однако, ФБР и Минюст согласились с доводами разведки о том, что ноутбук не является частью российской кампании против Бадена, а американские СМИ признали, что информация на ноутбуке сына нынешнего президента США не была сфальсифицирована.

Ранее республиканцы, получившие большинство в палате представителей, заявили о намерении провести расследование зарубежных деловых сделок, в которых активно участвовал действующий президент США Джо Байден вместе со своим сыном Хантером. Белый дом в ответ обвинил представителей Республиканской партии в развитии «давно развенчанных теорий заговора».