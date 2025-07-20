Маск анонсировал создание детского приложения Baby Grok

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X анонсировал создание приложения Baby Grok с контентом для детей. Этим займется его компания xAI. Другие подробности он не привел.

Мы собираемся создать Baby Grok [от] xAI — приложение, которое будет предназначено для детского контента, — написал Маск.

Ранее стало известно, что нейросеть Grok слишком старается угодить пользователям в ответ на их запросы. Маск считает, что именно поэтому искусственный интеллект начал восхвалять лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Бизнесмен считает, что чат-ботом специально манипулировали.

В свою очередь психолог Анастасия Кардиакос высказала мнение, что общение ребенка с ИИ на регулярной основе может привести к развитию у него депрессии. Более того, некоторым детям это грозит социофобией, добавила она.

В особую группу риска входят дети, которых воспитывали родители с нарциссическим типом личности. Постоянное взаимодействие с нейросетями может вызвать или усугубить у них проблемы с коммуникацией.