https://static.news.ru/photo/d6a5002a-9c62-11ea-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Американский предприниматель-миллиардер Илон Макс посчитал завышенной официальную статистику по распространению коронавируса в Соединённых Штатах.

Маск отметил, что с начала пандемии не умер и не попал в больницу с тяжёлой формой заболевания ни один из восьми тысяч сотрудников его аэрокосмической компании Space X. Они работали во время общенационального карантина.

Считаю, статистика стала ненадёжной, когда они начали вносить тех, кому COVID-19 не подтверждали тестом, а просто ставили симптомы схожие с COVID-19. Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля, — цитирует Маска РИА Новости.

По словам бизнесмена, у заражения коронавирусом «сотни симптомов», подходящих под другие заболевания, поэтому в статистику могли занести «что угодно».

Как писал NEWS.ru, в конце апреля Маск призвал «вернуть свободу» американцам, оказавшимся заложниками карантина по COVID-19, а позже открыл автомобильные заводы Tesla в Калифорнии, проигнорировав запрет местных властей.

Соединённые Штаты с огромным отрывом лидируют в рейтинге стран, где коронавирусная инфекция поразила больше всего людей. По официальным данным, заразились более 1,57 миллиона американцев, а скончались почти 95 тысяч человек.