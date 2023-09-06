«Ложный нарратив»: Рамасвами подверг критике политику Зеленского Рамасвами: Зеленский запретил оппозицию и консолидировал на Украине медиа

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Вивек Рамасвами

Президент Украины Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию на Украине, заявил в социальной сети Twitter (Х) кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами. Также, по его мнению, все государственные СМИ Украины собраны в единое целое.

Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое, — отметил кандидат в президенты США.

Политик призвал истеблишмент в США не вестись на уловку, «принимая ложный нарратив» о том, что Зеленский оказался образцом демократического лидера.

Он им не является, — написал Рамасвами.

Ранее сообщалось, что Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году признает контроль России над новыми территориями и отменит санкции против нее. В обмен на это он попросит Москву выйти из военного альянса с Китаем. По словам Рамасвами, эффективная сделка должна приносить выгоду всем участникам. Он считает, что пока от конфликта на Украине выигрывает только Китай. Рамасвами утверждает, что недальновидная и непродуманная политика США по отношению к Китаю привела к сближению Пекина и Москвы, что представляет угрозу интересам Вашингтона.