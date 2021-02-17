Ледяной коллапс в Техасе подтачивает власть Байдена

Американский штат Техас погрузился в энергетический коллапс: аномальные холода (до −18 °C) привели к перегрузке систем электроснабжения и оставили без электричества и отопления более 4 млн человек. К вечеру 16 февраля штат начал постепенно восстанавливать подачу энергии, но доверие к местным и федеральным властям у техасцев восстановится нескоро. Противники президента Джо Байдена быстро воспользовались ситуацией, обвинив в возникновении коллапса ставку Техаса на зелёную энергию, которую продвигает и нынешний глава Белого дома.

Непривычные для Техаса холода и снежный шторм повредили провода систем электроснабжения и остановили работу газовых и ветровых электростанций. При этом спрос на энергию резко возрос: техасцы включили обогреватели на максимум. В страхе, что это вызовет перегрузку систем, компании-провайдеры начали отключать часть домов от электричества. Блэкауты, которые, по плану, должны были длиться меньше часа, для некоторых местных жителей растянулись больше чем на сутки. В попытке согреться люди начали использовать электрогенераторы на бензине или сидеть в машинах с включённым мотором. В сотнях случаев это закончилось отравлением угарным газом.

Ни одна из моделей системы электроснабжения не предусматривала, что все 254 округа Техаса будут затронуты снежным штормом одновременно, — заявил эксперт по электроснабжению Университета Техаса в Остине Джошуа Родс.

До сих пор более трёх миллионов жителей штата остаются без электричества. При этом центр города дразнит их зажжёнными огнями: общественные здания и офисы не прислушались к призыву властей экономить энергию. На гнев горожан мэрия отвечает тем, что просто не может отключить центр города от снабжения, так как там находятся тюрьмы, образовательные учреждения, ночлежки и отели, которые стали для многих единственными местами, где можно согреться.

Традиционный поиск виноватых обратил внимание американцев на фотографии замёрзших лопастей ветряных турбин. Противники зелёной энергетики поспешили обвинить в ситуации ставку штата на возобновляемые источники энергии в противоположность более надёжным газу и нефти.

Chengyue Lao/XinHua/Global Look Press

Техас замёрз, и люди остались без электричества и тепла, — написал сенатор-республиканец Стив Дэйнс в Twitter. — Это идеальная иллюстрация необходимости надёжных источников энергии, таких как газ и нефть.

Президент Джо Байден же, напротив, пообещал нарастить долю зелёной энергетики в балансе США и наложить запрет на бурение новых нефтяных скважин на федеральных землях. Его администрация готовит детально проработанное законодательство в этой сфере, которому предстоит пройти через непростую процедуру одобрения в конгрессе. После техасского коллапса она станет ещё сложнее, так как противники «озеленения» экономики обрели новый аргумент в поддержку нефтяной отрасли.

Но Белый дом всё ещё может обратить катастрофу в свою пользу. Во-первых, газовые электростанции в Техасе тоже вышли из строя. Приостановить добычу пришлось и на нефтяных скважинах штата, что вызвало скачок цен на нефть. В этом плане традиционные источники энергии оказались защищены от экстремальной погоды не больше, чем новые.

Во-вторых, винить в коллапсе стоит скорее устаревшую и неподготовленную систему электроснабжения, к тому же изолированную от остальных штатов. Когда Техас оказался неспособен сам обеспечивать себя энергией, другие штаты не смогли поделиться с ним своими запасами из-за того, что их сети не связаны. Кроме того, в 1990-х регион решил не платить операторам за то, чтобы они поддерживали резервы энергии на случай ЧС. Почти во всех остальных штатах и Канаде поставщики электричества обязаны запасать как минимум 15% от дневной нормы выработки.

Белый дом также может попытаться представить происходящее как последствие изменений климата, подчеркнув необходимость снижения выброса парниковых газов. Глобальное потепление увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений, будь то засуха, тропический шторм или зимняя буря. Кроме того, случившееся в Техасе высветило проблему модернизации систем электроснабжения, чем тоже может заняться Белый дом.

Администрация Байдена сосредоточена на том, чтобы миллионы техасцев, затронутых снежным штормом, получили необходимую помощь, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — Ясно, что поскольку по всей стране есть инвестиции в будущие формы энергии, нужно учитывать в них фактор плохой погоды, но я думаю, что об этом нужно поговорить позднее.

На выборах 2020 года Техас поддержал Дональда Трампа, поэтому вопрос потери голосов избирателей для Байдена там не стоит. Традиционно республиканский электорат никогда особенно не поддерживал демократов, хотя время от времени штат претендовал на статус колеблющегося. Демократы в лице техасского коллапса получили даже некоторый аргумент в свою пользу. От перебоев с электричеством до сих пор регулярно страдала Калифорния, которую годами контролирует эта партия. Республиканцы утверждали, что именно они развалили электросети штата. Бедствия Техаса же показали, что оставить без света миллионы граждан могут представители обеих политических сил.