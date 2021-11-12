Байден высказался о кризисе на белорусско-польской границе

Президент США Джо Байден заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии вызывает большую озабоченность. По словам американского лидера, Вашингтон уже сообщил Москве и Минску о своей обеспокоенности в связи с ситуацией, передаёт агентство Associated Press.

Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии, — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти республики пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника.

Накануне польский министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказал, что военнослужащие из Великобритании помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией. По его словам, планируется построить забор, потому что существующее ограждение из колючей проволоки не препятствует проникновению мигрантов.