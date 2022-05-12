Конгрессмены США одобрили инициативы по изоляции РФ и ужесточению санкций Конгрессмены США одобрили инициативы по изоляции РФ и ужесточению санкций

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Палата представителей Конгресса США одобрила целый ряд законопроектов, направленных на изоляцию России и её экономики от мировой финансовой системы, остановку её членства в международных организациях и ужесточение действующих ограничений. Об этом сообщает РИА Новости по итогам голосования.

Одна из принятых инициатив касается соблюдения финансовыми организациями США санкций, введённых ранее в отношении РФ и Белоруссии. В пояснительной записке говорится, что данный законопроект является гарантом того, что все составляющие финансовых учреждений государства, включая дочерние структуры за рубежом, станут соблюдать соответствующие ограничения.

Согласно ещё одной инициативе, Минфин США и другие американские ведомства должны добиваться отстранения России от участия во встречах крупных международных организаций — Всемирного банка, МВФ, G20. Действующая администрация Белого дома должна принять все необходимые шаги на данном направлении, настаивают конгрессмены.

Все одобренные документы теперь должны пройти утверждение в сенате Конгресса США, а в случае одобрения — отправиться на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва рассчитывает на то, что здравомыслие Вашингтона возьмёт верх и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», которая по своей сути граничит с идеями расового превосходства.