https://static.news.ru/photo/d8d56f40-dff4-11e9-8191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Госсекретарь Майкл Помпео не подчиняется выданной ему повестке по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщил председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгел.

Он не соблюдает требования в рамках расследования, — сказал Энгел в интервью телеканалу CBS .

Кроме того, Помпео ещё не предоставил документы по Украине.

Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы двух лидеров. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой — это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика.