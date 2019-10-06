https://static.news.ru/photo/d8d56f40-dff4-11e9-8191-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com
Госсекретарь Майкл Помпео не подчиняется выданной ему повестке по импичменту президента США Дональда Трампа, сообщил председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгел.
Он не соблюдает требования в рамках расследования, — сказал Энгел в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, Помпео ещё не предоставил документы по Украине.
Американский парламент инициировал процедуру президентского импичмента после обнародования содержания беседы двух лидеров. Трамп попросил Зеленского провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, обещая взамен военную и финансовую помощь.
Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой — это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика.