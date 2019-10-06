Обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой – это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.
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Российский лидер подчёркивает, что недавнее расследование спецпрокурора Мюллера показало, что для подтверждений слухов о сговоре не существует.
Санкции, говорит Путин, были введены исключительно на основании этих домыслов.
- Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа, - отмечает президент.
Также Путин сказал, что представители американского истеблишмента недальновидны, ведь принимая решение исходя из слухов о сговоре, они не смотрят даже на один шаг вперёд.
Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.
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