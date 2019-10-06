https://static.news.ru/photo/cd8affec-e832-11e9-838f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обвинения американского лидера Дональда Трампа в сговоре с Москвой – это всего лишь предлог для сдерживания России и оказания давления на самого политика. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.

Кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер подчёркивает, что недавнее расследование спецпрокурора Мюллера показало, что для подтверждений слухов о сговоре не существует.

Санкции, говорит Путин, были введены исключительно на основании этих домыслов.

- Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас, и чтобы оказать давление на Трампа, - отмечает президент.

Также Путин сказал, что представители американского истеблишмента недальновидны, ведь принимая решение исходя из слухов о сговоре, они не смотрят даже на один шаг вперёд.

Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.