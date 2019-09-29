https://static.news.ru/photo/6c3cfbf0-e2c9-11e9-94d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании, — цитирует Шиффа NBC .

Как писал News.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что контактировать с Белым домом опасно после расшифровки телефонных переговоров глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.