Фото: Yuri Gripas/Global Look Press

Законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Первостепенная необходимость — обеспечить национальную безопасность США и выяснить во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, подрывал ли президент также нашу безопасность, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании, — цитирует Шиффа NBC.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что контактировать с Белым домом опасно после расшифровки телефонных переговоров глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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