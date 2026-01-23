Конгресс США не сумел ограничить Трампа в действиях против Венесуэлы Палата представителей не приняла резолюцию против действий Трампа в Венесуэле

Нижняя палата Конгресса США не поддержала инициативу, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Голосование завершилось с ничейным результатом, следует из сообщения на сайте конгресса.

Резолюция <…> предписывает Трампу прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы <…> если такие действия не стали следствием формального объявления войны либо не были санкционированы специальным разрешением на применение военной силы от конгресса, — говорится в публикации.

За резолюцию, как и против нее, проголосовало по 215 конгрессменов. Ранее данную инициативу в сенате отклонил решающим голосом вице-президент Джей Ди Вэнс. Документ, внесенный еще в начале декабря 2025 года, прямо ограничивал возможности президента по использованию армии.

Ранее президент США заявил о резком улучшении отношений с Венесуэлой. На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что Каракас теперь «очень хорошо работает» с Вашингтоном. Американский лидер объяснил эту перемену сотрудничеством по миграционным вопросам. Он также повторил, что недавно в США с территории Венесуэлы прибывали осужденные преступники. Именно это, по его словам, было причиной его негативного отношения к латиноамериканскому государству.