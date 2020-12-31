Количество умерших от COVID-19 в США превысило 350 тысяч

https://static.news.ru/photo/288f943a-4d94-11eb-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Appleton/Mayoral Photogr/Global Look Press

Число жертв коронавируса в США перевалило за отметку в 350 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего за время пандемии в США скончались 350 186 человек. В первую тройку по уровню смертности входят штаты Нью-Йорк, Техас и Калифорния. В сумме на их долю приходится более 93 тысяч летальных исходов.

Штаты продолжают лидировать в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлено 20,4 млн случаев заражения. В декабре был зафиксирован антирекорд по суточному приросту заболевших, который составил 249 тысяч человек.

На втором месте Индия, где число заболевших превышает 10,3 млн, на третьем — Бразилия с 7,7 млн заразившихся. Россия (3,2 млн) занимает четвёртое место.

Ранее NEWS.ru писал, что Нью-Йорк стал четвёртым штатом США, где количество заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек. До него миллионный рубеж по числу заражений преодолели Калифорния (сейчас там 2,3 млн заразившихся), Техас и Флорида.