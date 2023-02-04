Китайский аэростат-шпион приближается к базе с самолетами-«невидимками» B-2

Фото: Sra Eugene Oliver/U.S Air/Global Look Press

Бомбардировщик B-2

Китайский аэростат-шпион приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен, где базируются стратегические «стелс»-бомбардировщики B-2, написал в своем Twitter сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт. По его словам, подобные действия КНР являются «абсолютно невероятными».

Ни один американец не должен с этим мириться. Я — нет, — подчеркнул сенатор.

В свою очередь губернатор Миссури Майк Парсон также в соцстеях отметил, что Белый дом не дает никаких указаний относительной китайского аэростата и не делится планами по его ликвидации.

Уайтмен — крупная военная авиабаза, где базируется все 20 стоящих на вооружении США бомбардировщики B-2.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

В КНР утверждают, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.