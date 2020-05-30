Китайские компании начали подготовку по уходу из США

Китайская компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США.
Такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, который начал готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний. Отмечается, что многие компании намерены покинуть рынок США из-за этого. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения с Гонконгом будут пересмотрены. В частности, речь идёт о предоставляемых льготах.
Как информировал NEWS.ru, Соединённые Штаты намерены наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга.
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