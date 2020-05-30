Китайские компании начали подготовку по уходу из США

https://static.news.ru/photo/022fd6cc-a1f2-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Китайская компания NetEase сообщила о планах выхода на биржу в Гонконге. Также технологический гигант намерен покинуть рынок США.

Такое решение было принято на фоне действий Вашингтона, который начал готовиться к резкому ужесточению условий для китайских компаний. Отмечается, что многие компании намерены покинуть рынок США из-за этого. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения с Гонконгом будут пересмотрены. В частности, речь идёт о предоставляемых льготах.

Как информировал NEWS.ru, Соединённые Штаты намерены наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга.