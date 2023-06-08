Китай разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США WSJ: КНР планирует разместить на Кубе разведывательный объект для слежки за США

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Китай и Куба достигли соглашения о создании секретной шпионской базы на территории Кубы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Главной целью строительства двух стран станет слежка за Соединенными Штатами Америки.

Военные, которых разместят на базе, будут заниматься электронной разведкой. Им будут доступны возможности перехвата коммуникаций на юго-востоке США, где находится ряд военных объектов. Военные также будут мониторить движение американских судов.

По сообщению WSJ, Китай выделит Кубе миллиарды долларов за возможность размещения шпионской базы. В Белом доме выражают тревогу относительно этой разведывательной инфраструктуры, так как ее близость к территории США может представлять собой новую и неизведанную угрозу безопасности.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что в формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав. Военачальник отметил, что и другие страны в настоящее время открыто заявляют о своих амбициях и занимают ведущие позиции в своих регионах. По словам военного, на короткий период после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты Америки были единственной сверхдержавой в мире.