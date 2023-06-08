В Пентагоне перечислили мировые сверхдержавы Начальник Генштаба США Милли: Россия, Китай и США являются мировыми сверхдержавами

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что в формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, передает РИА Новости. По словам военного, на короткий период после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой в мире. Милли отметил, что и другие страны в настоящее время открыто заявляют о своих амбициях и занимают ведущие позиции в своих регионах.

В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период <...>, когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем, — сказал Милли.

Он добавил, что Пекин стремится «к конфронтации не только с США, но и с соседями». По его словам, к 2050 году Китай может превзойти США по военной мощи.

Ранее издание Global Times написало, что совместные российско-китайские патрули оказывают положительное влияние на обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и нейтрализуют провокационные действия США. Китайский специалист по армейской тематике Вэй Дунсюй заявил, что такие мероприятия являются «мощным противовесом» гегемонии Вашингтона.