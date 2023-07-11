Киссинджер поставил НАТО в неловкое положение правдой об обещании Москве Киссинджер: США обещали Горбачеву отказаться от расширения НАТО на восток

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Вашингтон обещал Москве отказаться от планов расширения НАТО на восток, сообщил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, общаясь с пранкерами Вованом и Лексусом. Однако, как отметил политик, речь не идет о письменных гарантиях.

Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде, — сказал он.

Еще в 1990 году глава Госдепа Джеймс Бейкер в беседе с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым заявил, что Альянс не станет расширяться восточнее от текущих границ, если СССР согласится на объединение Германии.

Как подчеркнул Киссинджер, Бейкер должен был учесть обещания в своей дальнейшей работе, но этого не произошло. Поэтому на сегодняшний день Вашингтон исходит из того, что «формального обязательства не было».

Ранее Киссинджер раскритиковал политику милитаризации Украины, которую ведут западные правительства. По его мнению, с таким подходом она станет «самой вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством» в Европе.

Когда боевые действия завершатся, и на Украине начнет расти недовольство итогами кризиса, возникнет серьезная угроза для международной безопасности. Поэтому, как считает бывший госсекретарь, республику надо взять под контроль, включив в состав НАТО.