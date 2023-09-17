Кандидат в президенты США потребовал усилить давление на Китай

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Бывший вице-президент США Майк Пенс

Вашингтону необходимо ужесточить свой подход к Китаю в ответ на его агрессивное поведение, заявил в интервью CNN бывший вице-президент США и кандидат на пост главы государства в 2024 году Майк Пенс. Он подчеркнул свою решимость добиваться мира и процветания через силовые меры.

Честно говоря, нам следовало бы усиливать давление, видя более агрессивное поведение Китая. Я верю, что мы можем затмить китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что в конечном итоге мир и процветание приходят через силу, — заявил Пенс.

Пенс добавил, что США должны укрепить свое военное присутствие и превзойти китайский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что достижение мира и процветания часто требует использования силовых мер.

Ранее сообщалось, что Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году признает контроль России над новыми территориями и отменит санкции против нее. В обмен на это он попросит Москву выйти из военного альянса с Китаем. По словам Рамасвами, эффективная сделка должна приносить выгоду всем участникам. Он считает, что пока от конфликта на Украине выигрывает только Китай. Рамасвами утверждает, что недальновидная и непродуманная политика США по отношению к Китаю привела к сближению Пекина и Москвы, что представляет угрозу интересам Вашингтона.