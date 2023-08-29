Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал снять санкции с России

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах в 2024 году признает контроль России над новыми территориями и отменит санкции, пишет American Conservative. В обмен на это он попросит Москву выйти из военного альянса с Китаем.

Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок, — заявил Рамасвами в интервью изданию.

По словам Рамасвами, эффективная сделка должна приносить выгоду всем участникам. Он считает, что от конфликта на Украине выигрывает только Китай. Рамасвами также подчеркнул, что недальновидная и непродуманная политика США по отношению к Китаю привела к сближению Пекина и Москвы, что представляет угрозу интересам Америки.

Ранее Вивек Рамасвами также пообещал в случае победы на выборах в 2024 году дать гарантии того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Излагая основные положения предвыборной программы в области внешней политики, он написал также, что поддержит возобновление экономических связей с Россией.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов числятся Дональд Трамп, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, нынешний президент США Дональд Трамп и другие.