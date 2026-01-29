Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:38

Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены

В США политик 10 лет скрывал убийство жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Известный американский политик из штата Калифорния Майкл Энтони Леон убил свою супругу и 10 лет обманывал следствие и ее родственников, сообщили в издании New York Post. По информации журналистов, сначала в органах решили, что женщина покончила с собой.

Тело пострадавшей нашли в доме в 2015 году — рядом находилась записка. Дочери женщины не поверили в случившееся и в 2021 году подали иск, уточнили журналисты. В итоге правоохранители нашли электронные улики, которые подтверждают вину Леона.

По версии следствия, политик убил супругу, а затем подделал записку и другие улики. Известно, что ДНК-тесты пока не проводились, добавили в издании.

Ранее в США раскрыли ключевые доказательства, изобличающие Брайана Кобергера, прозванного самым таинственным убийцей в стране. В июле 2025 года его приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех студентов Университета Айдахо, которое произошло в ноябре 2022 года. Несмотря на упорное отрицание своей вины, Кобергер все же согласился сотрудничать с правоохранительными органами и признался в содеянном, чтобы избежать более строгого наказания.

