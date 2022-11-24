Из замороженных 30 лет назад эмбрионов в США родились близнецы

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Из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы. Произошло это 31 октября в американском штате Теннесси. Эмбрионы хранились с 1992 года в жидком азоте при температуре минус 192 градуса. Часть их была использована сразу же для анонимных супругов, а другая часть осталась в дар Национальному центру донорства эмбрионов, пишет «Москва 24».

Родителями оставшихся эмбрионов стали Рэйчел и Филип Риджуэй, у супругов четверо детей младше 10 лет. Примечательно, что, когда замораживали эмбрионы, главе семьи было только пять лет.

Как отмечается, эмбрионы можно заморозить на неопределенный срок, но после оттаивания выживаемость составляет примерно 80%. При этом такое долгое хранение не сказывается на здоровье детей.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала, что появившиеся путем естественного зачатия дети и рожденные посредством метода ЭКО развиваются абсолютно одинаково и ни один специалист не отличит их друг от друга. Однако, по словам врача, отличия могут проявляться в случае многоплодной беременности, если в программе ЭКО перенесено несколько эмбрионов. В этом случае двойняшки или близнецы часто рождаются недоношенными.

Репродуктолог добавила, что после ЭКО важно, чтобы были одноплодные беременности. В этом случае совершенно точно будут здоровые дети.