Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет размеров

Годовая инфляция в США в декабре 2021 года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет — на 7% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруда страны. По данным ведомства, потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,5%.

При этом эксперты прогнозировали, что годовой показатель инфляции составит 7,1% и 0,4% — в месячном выражении.

В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. Ранее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что, если инфляция сохранится на высоком уровне, то будут поэтапно повышать базовую процентную ставку.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников рассказал, что доллар США в 2022 году продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индексу DXY на уровне 105 пунктов.

По мнению Жильникова, одной из причин подобной динамики является ужесточение политики центральных банков ведущих государств мира, включая ФРС США, на фоне увеличения глобальной инфляции. Кроме того, оттоку капиталов в более безопасные активы способствует ситуация на финансовом рынке Соединённых Штатов. Предпочтение при этом отдаётся в том числе наличности в виде долларов.