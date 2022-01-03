Россиянам рассказали, что будет с долларом в 2022 году

Доллар США в 2022 году продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индксу DXY на уровне 105 пунктов. Об этом агенству ПРАЙМ рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.
По мнению Жильникова, одной из причин подобной динамики
Что касается пары доллар-рубль, то здесь отечественная валюта имеет слабые позиции и довольно уязвима, хотя предпосылки к укреплению сохраняются. В начале 2022 года на рубль будут давить пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.
Говоря о курсе рубля к концу 2022 года, эксперт предположил, что он сосоавит порядка 76,5 рубля, а в середине года будет находитьсяна уровне 75,5 рубля.
Ранее российские эксперты и инвестиционные аналитики предсказали, что курс российской валюты в январе должен укрепиться. Эксперты также ожидают рост отечественного рынка акций.