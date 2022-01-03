Россиянам рассказали, что будет с долларом в 2022 году

Доллар США в 2022 году продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индксу DXY на уровне 105 пунктов. Об этом агенству ПРАЙМ рассказал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

По мнению Жильникова, одной из причин подобной динамики является ужесточение политики центральных банков ведущих государств мира, включая ФРС США, на фоне увеличения глобальной инфляции. Кроме того, оттоку капиталов в более безопасные активы способствует ситуация на финансовом рынке Соединённых Штатов. Предпочтение при этом отдаётся в том числе наличности в виде долларов.

Что касается пары доллар-рубль, то здесь отечественная валюта имеет слабые позиции и довольно уязвима, хотя предпосылки к укреплению сохраняются. В начале 2022 года на рубль будут давить пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.

Говоря о курсе рубля к концу 2022 года, эксперт предположил, что он сосоавит порядка 76,5 рубля, а в середине года будет находитьсяна уровне 75,5 рубля.

Ранее российские эксперты и инвестиционные аналитики предсказали, что курс российской валюты в январе должен укрепиться. Эксперты также ожидают рост отечественного рынка акций.