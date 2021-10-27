Илон Маск раскритиковал налоговый план Джо Байдена

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал новый план налогообложения для миллиардеров и корпоративных гигантов, который был предложен администрацией президента США Джо Байдена. Свою позицию он изложил в Twitter. Согласно новому плану, миллиардеры будут платить налог на нереализованную прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации.

Один из пользователей Twitter обратил на это внимание. По его словам, в будущем новые правила могут также коснуться обычных людей. Маск согласился с этим мнением.

Именно. В конце концов, у них закончатся деньги других людей, и они придут за вами, — написал американский предприниматель.

Exactly. Eventually, they run out of other peopleâs money and then they come for you. — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2021

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил у Маска $6 млрд на борьбу голодом и его последствиями. Он отметил, что во многом эта проблема обострилась из-за пандемии коронавируса. По мнению Бизли, если ООН не решит данный вопрос, то мир ждёт дестабилизация ситуации и массовая миграция.