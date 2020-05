Илон Маск пригрозил прекратить производство Tesla в Калифорнии

Недовольство предпринимателя вызвало решение властей округа Аламида, где расположен Фримонт, отказать Tesla в открытии автоматизированной линии сборки.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.