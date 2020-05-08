Илон Маск пригрозил прекратить производство Tesla в Калифорнии

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Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск пригрозил перевезти штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонте.

Недовольство предпринимателя вызвало решение властей округа Аламида, где расположен Фримонт, отказать Tesla в открытии автоматизированной линии сборки.

Честно говоря, это последняя капля. Tesla перевезёт свою штаб-квартиру и все будущие программы в Техас или Неваду немедленно. Вопрос о закрытии производства в Фримонте зависит от того, как к Tesla будут относиться в будущем. Tesla — это последний автопроизводитель в США, — написал Маск в Twitter.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA. — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020

Предприниматель также пообещал подать в суд на власти калифорнийского округа Аламида за действия, противоречащие «конституционным свободам и просто здравому смыслу».

Как передавал NEWS.ru, ранее Илон Маск заявил, что одна из его компаний разрабатывает устройство с нейроинтерфейсом, которое позволит людям отказаться от общения на национальных языках.