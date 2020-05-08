США

Илон Маск пригрозил прекратить производство Tesla в Калифорнии

20:44, 09 мая 2020

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск пригрозил перевезти штаб-квартиру компании Tesla из Калифорнии в Неваду или Техас и закрыть производство в калифорнийском городе Фримонте.

Недовольство предпринимателя вызвало решение властей округа Аламида, где расположен Фримонт, отказать Tesla в открытии автоматизированной линии сборки.

Честно говоря, это последняя капля. Tesla перевезёт свою штаб-квартиру и все будущие программы в Техас или Неваду немедленно. Вопрос о закрытии производства в Фримонте зависит от того, как к Tesla будут относиться в будущем. Tesla — это последний автопроизводитель в США, — написал Маск в Twitter.

Предприниматель также пообещал подать в суд на власти калифорнийского округа Аламида за действия, противоречащие «конституционным свободам и просто здравому смыслу».

Как передавал NEWS.ru, ранее Илон Маск заявил, что одна из его компаний разрабатывает устройство с нейроинтерфейсом, которое позволит людям отказаться от общения на национальных языках.

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